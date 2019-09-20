США пошли на попятную в торговой войне с Китаем

В пятницу, 20 сентября, США выведут из-под действия импортных пошлин 437 категорий китайских товаров, которые попали под ограничения в прошлом году. Об этом сообщает CNBC.

Как подтвердили источники нескольких СМИ, офис торгового представителя США позднее опубликует три документа о временной приостановке санкций. В них будет сказано, что решение принято на основании обращений американских компаний. В просьбах убрать пошлины те называли более тысячи категорий товаров.

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В список в числе прочего попали пластиковые стаканчики, поводки для собак, елочные гирлянды и печатные платы. Общий объем исключений пока неизвестен. Введенные год назад пошлины касались товаров объемом 250 миллиардов долларов.

Экономист Ник Марро предположил, что такое решение связано не с каким-то существенным сдвигом в отношениях США и Китая, а скорее с внутренней экономической ситуацией, на которую все сильнее оказывает влияние торговая война. С ним согласен Стивен Олсон (Stephen Olson) из Hinrich Foundation. По его мнению, эта уступка является признанием со стороны США того ущерба, который наносит им взаимный обмен пошлинами на импорт.

Торговая война крупнейших экономик планеты продолжается полтора года. Очередной этап переговоров на высшем уровне намечен на начало октября. Перед этим стороны уже сделали ряд уступок. В частности, ранее США отложили на две недели повышение действующих пошлин, которое планировалось с 1 октября, а Китай вывел из-под действия ограничительных мер несколько категорий американских товаров.

На этой неделе в Вашингтон прибыла китайская делегация во главе с замминистра финансов Ляо Мином для обсуждения деталей будущей встречи. Первые консультации прошли в четверг, 19 сентября.

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