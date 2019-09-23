России перестало хватать профессионалов

За последний год в России увеличился дефицит сотрудников на должностях, которые требуют высокой квалификации. Из-за этого кандидаты повышают зарплатные ожидания, а работодатели вынуждены платить. К такому выводу приходят авторы ежегодного исследования Индекса состояния рынка труда (Hays Global Skills Index). Доклад имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Индекс оценивается по десятибалльной шкале по семи компонентам. Чем ниже значение, тем адекватнее рынок труда в стране, а чем выше, тем сильнее он подвержен давлению внешних и внутренних факторов.

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В 2017 году давление на зарплаты на должностях, которые требуют высокой квалификации (один из семи компонентов), в России было зафиксировано на уровне 4,8 балла. В 2018-м оно составило 5,6 балла, а в 2019 году — 7,2.

Такой рост означает, что квалифицированных специалистов в ряде позиций становится все меньше. Ситуация приводит к неравномерному росту заработных плат в отдельных областях. Аналитики объяснили ситуацию демографическим кризисом 1990-х годов, а также оттоком высококвалифицированных профессионалов за рубеж.

Проблема может решиться с помощью образования, но, как указано в отчете, улучшение в этой области идет сравнительно медленными темпами. В 2018 году гибкость системы образования оценивалась в 6,8 балла, а в 2019-м — в 6,4. Проблему авторы исследования видят в том, что остается множество профессий, где опыт значит больше образования.

Также из положительных изменений в России отмечается улучшение уровня вовлеченности трудоспособного населения в экономику и снижение общего давления на зарплаты.

Ранее сообщалось, что российским выпускникам стало сложнее устроиться на работу. Показатель трудоустройства в 2019 году снизился на 4,2 процентных пункта по сравнению с 2018-м.

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