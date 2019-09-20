Названы регионы с самыми большими зарплатами

Роструд определил шесть регионов страны с самыми высокими зарплатами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Утверждается, что больше всех получают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Якутии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов.

Так, в столице насчитывается более восьми тысяч вакансий с заработной платой свыше 80 тысяч рублей. В Красноярском крае столько же готовы платить семь тысяч работодателей. Также на эти деньги ищут около 2,5 специалистов в Якутии и 1,5 тысячи — в ХМАО, ЯНАО и Петербурге.

Отмечается, что высокооплачиваемые профессии в различных регионах не совпадают, кроме производства. Если в столицах за большие деньги готовы нанимать специалистов в сферах информационных технологий, строительства, транспорта и продаж, то, например, в Якутии ищут работников в добывающей промышленности, а в ЯНАО готовы больше платить врачам.

15 сентября стало известно, что самую большую зарплату в стране предлагают соискателю на должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. За эту работу готовы платить 430 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. Предполагается, что месячный доход этих специалистов будет равен 330 тысячам рублей.

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