Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России. Об этом говорится в документе ведомства, передает газета «Известия».

Самую большую зарплату в стране предлагают соискателю на должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. За эту работу готовы платить 430 тысяч рублей в месяц.

Как пояснил директор Рыбного союза Сергей Гудков, в среднем такие работники получают около 200 тысяч рублей. По его словам, указанный доход встречается очень редко и обусловлен срочной необходимостью в работнике.

На втором месте оказались вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. Предполагается, что месячный доход этих специалистов будет равен 330 тысячам рублей.

Ранее Роструд назвал профессии, представители которых чаще остальных получают зарплаты от 80 тысяч рублей в месяц и выше: это работники, занятые в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

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