В резюме россиян появится новый пункт

В Роструде рассказали о новом условии, которое будет влиять на решение при приеме на работу, сообщает «Российская газета».

На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах. «Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», — отметил замглавы ведомства Денис Васильев.

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Ранее рекрутинговый сервис «Работа.ру» узнал, что на собеседовании больше всего внимания представители компаний обращают на внешний вид кандидатов (71 процент опрошенных рекрутеров и представителей HR). На втором месте — пунктуальность (67 процентов), замыкает тройку — интерес к должности и реальное соответствие кандидата требованиям в вакансии (по 61 проценту респондентов).

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование», в рамках которого, в частности, будут развиваться добровольчество и волонтерство. Так, в ближайшие пять лет в добровольческое движение планируется вовлечь не менее 20 процентов россиян, 45 процентов молодежи будет заниматься творческой деятельностью, а 70 процентов — входить в студенческие клубы. Во всех регионах появится система поддержки добровольцев и волонтеров, а лучшим практикам будут выдаваться гранты. Всего на нацпроект планируется потратить 784,5 миллиарда рублей.

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