Путин поручил упростить выдачу виз в Россию для волонтеров

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о расширении оснований для выдачи гуманитарных виз иностранным волонтерам. Соответствующее указание глава государства дал по итогам заседания президиума Государственного совета, прошедшего в конце декабря прошлого года, передает ТАСС.

Правительству поручено разработать предложения по расширению перечня оснований для выдачи обыкновенной гуманитарной визы на въезд в Россию добровольцам, а также в целом — по развитию международного сотрудничества в сфере волонтерства.

Также кабинет министров должен проработать вопросы оказания государственной поддержки социально ориентированным НКО, создать открытый информационный ресурс об организациях, которые получили бюджетные средства, популяризировать добровольчество с помощью различных мероприятий, социальной рекламы и других средств массовой информации и проанализировать работу региональных властей по привлечению социально ориентированных НКО к оказанию общественно полезных услуг.

Кроме того, Путин рекомендовал руководителям регионов страны сформировать центры по поддержке добровольчества и, в частности, внедрить лучшие российские практики паллиативной помощи.

Ожидается, что отчет по поручениям будет представлен до сентября.

Ранее участники Международного форума добровольцев обратились к президенту России с просьбой объявить 2020-й Годом Равенства возможностей. По их мнению, такой шаг может создать условия для принятия друг друга, равного доступа к образованию, медицине, творчеству и другим направлениям социальной жизни.

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