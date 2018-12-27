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Названы последствия волонтерства для России

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Если раньше к волонтерам относились с определенным скепсисом, то теперь добровольчество стало социальной нормой. Это, подводя итоги акции «Года добровольца», заявил в разговоре с «Лентой.ру» Тимур Сафин, федеральный координатор проекта «Мечтай со мной». «Действительно, в сознании россиян произошла революция», — отметил он.

«Сейчас, когда на больших мероприятиях отсутствуют волонтеры, все начинают задавать вопрос: "А где волонтеры?" Это не норма — когда у вас нет волонтеров. Действительно произошла революция в сознании. Была проведена колоссальная работа, поддержаны ключевые проекты, в том числе и наш. Очень важно, что это были люди, которые понимали концепцию волонтерства. Я могу сказать про свой проект «Мечтай со мной». Нам удалось из региональной инициативы за несколько месяцев перерасти в глобальный федеральный проект, к которому присоединился президент России и исполнил пять нематериальных желаний больных детей, состояние здоровья которых угрожает их жизни. Это качественный колоссальный рывок, который был сделан благодаря году добровольца», — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на Госсовете по развитию волонтерского движения, раскритиковал устаревшие ограничения на деятельность добровольцев в больницах и социальных учреждениях. Президент также поручил выработать четкие правила взаимодействия в этой сфере.

На заседании учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер предложила чиновникам посетить хосписы в качестве волонтеров. По ее мнению, тогда они поймут, что хосписов не надо бояться, и ситуация в социальной сфере изменится. Побыв волонтерами, чиновники поймут настоящие ценности, такой опыт поможет им «не черстветь на своей тяжелой работе», добавила Федермессер.

В Кремле, в Малахитовом фойе и Александровском зале были установлены елки, на которых висели игрушки с записями о мечтах россиян, которые было предложено исполнить участникам Госсовета. Несмотря на то, что СМИ сообщали о двух елках, Тимур Сафин насчитал только в Малахитовом фойе «три или четыре». Он отметил важность этой акции для незащищенных слоев населения и выразил надежду, что чиновники не ограничатся исполнением желаний граждан только в канун нового года.

5 декабря в ходе форума добровольцев Путин ознакомился с проектом «Мечтай со мной», в рамках которого исполняются желания тяжелобольных детей. Глава государства решил исполнить желания сразу пяти юных россиян. Так 27 декабря Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика Коли, который мечтал пожать главе государства руку. Российский лидер встретился с десятилетним россиянином и его мамой в Кремле. Ранее Путин исполнил мечту 15-летнего мальчика из Башкирии Арслана, который хотел снять видео про самолет президента Ил-96-300. До этого российский лидер также исполнил желание 17-летней Регины, дав ей интервью. Кроме того, президент организовал экскурсию на «Мосфильм» для девочки Вероники, которая мечтала увидеть мир кино изнутри, и полет над Санкт-Петербургом для мальчика Артема, который желал увидеть город с высоты птичьего полета.

2018-й год в России был объявлен годом волонтера.

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