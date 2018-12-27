Чиновникам предложили бесплатно поработать в хосписах

Учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер на заседании Госсовета предложила чиновникам посетить хосписы в качестве волонтеров, передает РИА Новости.

Федермессер призвала госслужащих прийти в хосписы «без камер» и «поволонтерить». Тогда они поймут, что хосписов не надо бояться, и ситуация в социальной сфере изменится, уверена она. Побыв волонтерами, чиновники поймут настоящие ценности, такой опыт поможет им «не черстветь на своей тяжелой работе», добавила Федермессер.

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«Когда человек неизлечимо болен, когда он знает свой горизонт, отпадает шелуха, и важным остается только важное» — сказала она.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на Госсовете по развитию волонтерского движения, раскритиковал устаревшие ограничения на деятельность добровольцев в больницах и социальных учреждениях.

2018-й год в России был объявлен годом волонтера.

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