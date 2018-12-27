Путин поручил снять ограничения с волонтеров

Президент Владимир Путин раскритиковал устаревшие ограничения на деятельность волонтеров в больницах и социальных учреждениях. В четверг, 26 декабря, он принял участие в заседании Госсовета, посвященном развитию волонтерского движения в России, передает ТАСС.

«Обращаюсь к правительству, к главам регионов: в здравоохранении, в социальной сфере нужно снять все излишние, по большому счету уже давно отжившие свой век барьеры и ограничения», — сказал Путин.

Он также поручил выработать четкие правила взаимодействия в этой сфере.

По его словам, сегодня волонтеры помогают организовывать многие крупные мероприятия разной направленности. Кроме того, они популяризуют спортивный образ жизни, занимаются благоустройством территорий, рассказал Путин. К примеру, волонтеры-медики за год помогли отремонтировать более тысячи сельских фельдшерско-акушерских пунктов, добавил он. Путин заключил, что национальные проекты предполагают вовлеченность добровольческих организаций.

Путин объявил 2018-й Годом добровольца. 5 декабря российский лидер вручил награду лучшему добровольцу. Президент заверил, что власти продолжат способствовать развитию добровольческих инициатив.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!