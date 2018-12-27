Воробьев рассказал о развитии добровольчества в Подмосковье

В Подмосковье выделяются большие средства на поддержку добровольческих организаций, заявил губернатор Андрей Воробьев после заседания Госсовета под руководством президента Владимира Путина, посвященном развитию волонтерства. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе главы региона в четверг, 27 декабря.

«Мы в Московской области каждый год выделяем достаточно большие ресурсы для того, чтобы поддержать этих неравнодушных, очень добрых, важных в нашей жизни людей и организации», — сказал Воробьев.

Он также рассказал, что весной в регионе откроется новый хоспис. Волонтеры помогли в реализации этого важного социального проекта, отметил губернатор.

В свою очередь, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила о внедрении в Подмосковье стандарта добровольчества. «Он разработан в прошлом году добровольческими и некоммерческими организациями и направлен на создание необходимых инструментов и институтов поддержки добровольцев в регионах», — рассказала она.

Гендиректор добавила, что Воробьев активно поддерживает инициативы в этой области.

Сегодня в Мособласти насчитывается около 30 тысяч волонтеров, говорится в сообщении.

Ранее в четверг Владимир Путин призвал членов правительства и глав регионов снять устаревшие ограничения на деятельность волонтеров в больницах и других соцучреждениях.