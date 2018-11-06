Идеальное резюме пятилетнего ребенка покорило интернет

Пользователи сети посмеялись над резюме пятилетнего китайского ребенка, предположительно написанным его родителями. Об этом сообщает The Daily Mail.

В 15-страничном документе говорится, что мальчик — уникальная личность, которая обладает жестким характером и богатым жизненным опытом. Судя по резюме, ребенок помнит наизусть 100 китайских классических стихотворений, читает 500 книг на английском в год, никогда не плачет при посещении врачей и любит проводить лабораторные эксперименты. Более того, он умеет различать 1,5 тысячи китайских иероглифов и ведет дневник на английском языке.

Журналисты предполагают, что анкету составляли родители мальчика, которые хотели устроить его в лучшую международную школу. По этой причине в документе подчеркивается, что пятилетний ребенок много путешествует, участвует в спортивных соревнованиях и заботится о двухлетнем младшем брате.

Резюме также включает в себя план занятий мальчика. В расписании на неделю учтены пять уроков игры на пианино, три занятия для развития логического мышления, три «комплексные тренировки», три урока по изучению иероглифов, два урока по математике и «все виды спорта» по два раза. Судя по графику, мальчик трудится без выходных.

В документе отмечается, что у ребенка есть богатый и щедрый отец, умная и уверенная в себе мать, а также милый брат. Оба родителя окончили самые престижные университеты Шанхая, а в настоящее время занимают посты топ-менеджеров в крупнейших мировых корпорациях.

Анкету опубликовали в китайской социальной сети Weibo, где она моментально набрала вирусную популярность.

«Я бы не был так хорош, как он, даже если бы у меня было несколько жизней», — посмеялись над идеальным резюме юзеры. Другие пользователи сети пожалели загруженного ребенка, спросив, будет ли он счастлив при таких нагрузках.

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