Экономике Китая отказали в светлом будущем

Рост ВВП Китая на фоне торговой войны с США по итогам года может оказаться существенно ниже ожидаемого и опуститься на уровень 6 процентов. Об этом в четверг, 19 сентября, пишет Reuters.
Во втором квартале экономика выросла на 6,2 процента, что стало минимальным показателем за последние 30 лет. Однако экономисты считают, что на этом замедление не остановится.
Экономическая активность в августе показала худший результат за 17 лет. Противостояние с США подорвало доверие бизнеса, инвестиции и внутреннее потребление.
Экономист ANZ Чжаопэн Син предположил, что рост выше 6,1 процента в третьем квартале может случиться за счет празднования 70-летия основания КНР, так как к этой дате покупают много подарков. В то же время экономист USB Тао Ван считает, что по итогам года этот показатель не превысит 6 процентов, а в 2020-м и вовсе опустится до 5,5 процента.
Ранее китайские власти ожидали рост 6,5 процента, но позднее сократили уровень до 6,2-6,3 процента. В настоящее время близкие в правительству эксперты ожидают, что снижение закончится в четвертом квартале. Однако и они признают, что возможности для стимулирования экономики ограничены, а рост долговых рисков и «пузырей» существенен.
Торговая война двух крупнейших экономик планеты продолжается полтора года. В начале октября должен состояться очередной этап переговоров на высшем уровне, подготовка к которому сейчас ведется. Перед возобновлением диалога стороны сделали ряд уступок. В частности, США отложили на две недели повышение действующих пошлин, которое планировалось с 1 октября, а Китай вывел из-под действия ограничительных мер несколько категорий американских товаров.