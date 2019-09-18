США назвали сроки окончания торговой войны с Китаем

США скоро могут заключить торговую сделку с Китаем, пишет Reuters со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа. По его словам, стороны могут прийти к соглашению до президентских выборов 3 ноября 2020 года.

Трамп добавил, что сделка Вашингтона с Пекином будет возможна и после выборов, однако в случае победы Трампа соглашение будет заключено на «гораздо худших» для Китая условиях. «Если это произойдет после выборов, то сделка будет такой, какой вы никогда не видели, это будет величайшая сделка в истории, и Китай это знает», — сказал Трамп.

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Торговая война длится около полутора лет, и стороны пока не пришли к торговому соглашению. Заявление американского президента прозвучало в преддверии очередной встречи представителей США и Китая, которая должна состояться в ближайшие дни в Вашингтоне. До этого стороны 1 сентября обменялись ударами — США повысили пошлины на товары на 125 миллиардов долларов, а Китай — ввел пошлины на американский импорт на 75 миллиардов долларов. В октябре и декабре Вашингтон и Пекин готовятся ввести новые взаимные ограничения.

Однако после этого в отношениях двух стран произошло потепление. Китай решил освободить от дополнительных пошлин некоторые категории американского импорта, в частности ряд сельскохозяйственных товаров. Между тем именно нежелание КНР закупать продукцию аграриев США привело к эскалации отношений двух стран летом 2019 года. Штаты также пошли навстречу Китаю и решили перенести на две недели повышение пошлин. Помимо этого американская сторона не исключила временного соглашения с Пекином, которое коснется не всех противоречий.

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