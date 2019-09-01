Трамп подтвердил переговоры с Китаем в сентябре

Торговые переговоры между США и Китаем по-прежнему запланированы на сентябрь, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом 1 сентября сообщает CNBC.

«Встречи в сентябре, это не изменилось», — сказал Трамп журналистам.

1 сентября США и Китай ввели дополнительные пошлины на импортные товары в рамках торговой войны. Вашингтон повысил пошлины до 15 процентов на китайские товары на 125 миллиардов долларов. С 15 декабря пошлины введут в отношении товаров из КНР еще на 175 миллиардов долларов.

Пекин с 1 сентября облагает пяти- и десятипроцентными пошлинами американский импорт на 75 миллиардов долларов. С 15 декабря Китай вернет дополнительные 25-процентные пошлины на автомобили и запчасти из США.

Торговая война длится уже более полутора лет. Отношения между сторонами обострились в мае.

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