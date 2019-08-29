Трамп приготовился к новому уровню разговора с Китаем

США и Китай готовы выйти на полностью иной уровень переговоров в четверг, 29 августа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он не пояснил, что имеет в виду, но предложил дождаться результата и потом делать выводы, передает CNBC.

В Белом доме не смогли оперативно прокомментировать высказывание президента, подчеркнув только, что контакты с Китаем в настоящее время продолжаются на различных уровнях.

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После обмена ударами на прошлой неделе США и Китай выразили желание возобновить общение. Трамп в понедельник, 26 августа, заявил, что Пекин запросил новый этап переговоров.

Китай анонсировал введение пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов. В тот же день США ответили на это повышением с 10 до 15 процентов новых пошлин, которые вводятся с 1 сентября и с 15 декабря. Действующие в настоящее время пошлины с 1 октября должны были возрасти с 25 процентов до 30-ти.

Сегодня, 29 августа, в Пекине объявили, что не станут незамедлительно отвечать на увеличения размера пошлин со стороны США. Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн подчеркнул, что в первую очередь Пекин хочет обсудить вопрос снятия ограничений, а не введения новых. После этого европейские и американские рынки пошли в рост.

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