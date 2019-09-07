Китай поддался США в торговой войне

Власти Китая предложили высокопоставленным торговым представителям США закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что данное предложение будет реализовано, если американская сторона ослабит экспортные ограничения для компании Huawei. Еще одним условием для воплощения этой идеи Пекин назвал перенос введения тарифов США на товары стоимостью 250 миллиардов долларов.

По словам собеседников издания, в зависимости от того, как будут развиваться переговоры, американский лидер Дональд Трамп может отложить введение дополнительных пошлин, намеченное на 15 декабря, на оставшиеся китайские товары, включая ноутбуки и смартфоны.

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1 сентября США и Китай ввели дополнительные пошлины на импортные товары в рамках торговой войны. Вашингтон повысил пошлины до 15 процентов на китайские товары на 125 миллиардов долларов. С 15 декабря пошлины введут в отношении товаров из КНР еще на 175 миллиардов долларов.

Пекин с 1 сентября облагает пяти- и десятипроцентными пошлинами американский импорт на 75 миллиардов долларов. С 15 декабря Китай вернет дополнительные 25-процентные пошлины на автомобили и запчасти из США.

США и Китай ведут торговую войну уже более полутора лет. С конца 2018 года Вашингтон и Пекин провели несколько раундов успешных переговоров, и стороны даже пошли на ряд уступок. Однако в мае их отношения вновь обострились, после того как очередные переговоры о торговой сделке провалились, и американский президент заявил о введении новых пошлин в отношении китайских товаров. В конце июня лидеры США и КНР на саммите G20 договорились о перемирии, но вскоре отношения двух стран вновь ухудшились и они обменялись новыми угрозами.

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