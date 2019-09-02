Китай нажаловался на США в ВТО

После очередного шага США в торговой войне с Китаем Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО). Детали иска министерство коммерции КНР не раскрыло, но оно касается пошлин на 300 миллиардов долларов, вступивших в силу с 1 сентября, сообщает Reuters.

По сообщению ведомства, Вашингтон нарушил консенсус, к которому лидеры двух стран пришли во время переговоров на саммите G20 в Осаке. Пекин выразил решительный протест в связи с введением новых пошлин.

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Это уже третий иск, поданный Китаем в ВТО из-за американских пошлин. В Пекине апеллируют к тому, что правила организации запрещают устанавливать заградительные барьеры для конкретных стран.

В свою очередь американские чиновники утверждают, что наказывают оппонента за кражу интеллектуальной собственности, а это якобы не попадает под правила ВТО. Также в США уверены, что вводимые ими ограничения необходимы для защиты «общественной морали» и тоже находятся вне компетенции международной организации. В прошлом под таким пунктом США боролись против азартных игр, прав животных и общественного вещания.

С доводами о том, что какие-либо пошлины могут не попадать под правила ВТО, не согласны многие торговые эксперты. Однако они же утверждают, что введение Китаем ответных пошлин также противоречит нормам организации.

Торговая война двух крупнейших экономик планеты продолжается полтора года. После нового обострения отношений США объявили о введении 10-процентных пошлин на китайский импорт с 1 сентября. Позднее для отдельных категорий товаров, в том числе смартфонов, ноутбуков, игровых консолей, некоторых марок одежды и обуви санкции были приостановлены до 15 декабря. В конце августа Китай ответил пошлинами на американский импорт объемом 75 миллиардов долларов. В тот же день Вашингтон объявил об увеличении вводимых им пошлин до 15 процентов, а также о повышении с 1 октября уже действующих пошлин с 25% до 30%. После этого стороны договорились о проведении новых переговоров.

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