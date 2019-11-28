Медведев напомнил о важности развития медицины в России

Современная и качественная медицина должна быть готова каждому россиянину вне зависимости от региона проживания. Развитие медицины является одним из приоритетов социальной политики страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в приветственном слове участникам Всероссийского конгресса пациентов, опубликованном на сайте правительства в четверг, 28 ноября.

«В борьбе за жизнь и здоровье людей не может быть мелочей. <...> Успех лечения зависит как от профессионализма медиков, так и от стремления людей следовать их рекомендациям, беречь свое здоровье», — отметил глава правительства, подчеркнув, что поддержке медицинских учреждений уделяется особое внимание.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Одной из целей проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Для этого в ближайшие годы во всех населенных пунктах с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек появятся организации первичной медико-санитарной помощи, будут созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в регионах организуют более сотни центров амбулаторной онкологической помощи.

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