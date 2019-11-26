Российских курильщиков предостерегли о вреде спорта

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Физические нагрузки не могут нейтрализовать последствия никотиновой зависимости, а занятия спортом, в свою очередь, представляют опасность для курильщиков. Об этом заявил врач-психотерапевт, исполняющий обязанности заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков, передает агентство «Москва».

По словам медика, во время занятий спортом нагрузка на органы дыхания и сердце увеличивается в том случае, если человек курит. Это отрицательно сказывается на сердечно-сосудистой системе, отметил он.

«У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается. Таким образом, шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают», — пояснил Лыков.

Вместе с тем врач подчеркнул, что бросить курить может любой человек вне зависимости от стажа. Лыков отметил, что после этого «даже самый заядлый курильщик почувствует изменения в состоянии своего здоровья в лучшую сторону». Так, через несколько месяцев после отказа от курения дыхательные функции организма могут восстановиться на десять процентов, а через пять лет удастся снизить риск инфаркта миокарда.

Лыков также отметил, что вейпы и электронные сигареты не помогают отказаться от вредной привычки. По его словам, как правило курильщики просто переходят на одновременное использование «легких» и обычных сигарет. «К тому же, перейдя на "легкие" сорта, курильщики склонны увеличивать количество выкуриваемых сигарет, сильнее и чаще затягиваться, увеличивая дозу полученного никотина и смол», — предупредил врач.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что курение является одним из главных факторов развития рака, наряду с чрезмерным употреблением спиртных напитков и вирусом папилломы человека (ВПЧ). Вместе с тем онколог отметил, что курящих россиян становится все меньше. «Мы ждем лет через пять-семь значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением», — сказал он.

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