Россиян предупредили о риске рака из-за кальяна

Курение кальяна не менее вредно, чем курение сигарет, — длительное и систематическое вдыхание токсичных паров может привести к развитию рака легких. Более того, курение кальяна не избавляет от никотиновой зависимости. Об этом заявил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев агентству «Москва».

Так, по его словам, за 45 минут курения кальяна человек потребляет больше угарного газа, чем при выкуривании пачки сигарет. Кутушев утверждает, что вред от токсичных паров доказан многочисленными медицинскими исследованиями, согласно которым у любителей кальяна наблюдаются повышение сердечного ритма и кровяного давления, острые сердечно-сосудистые эффекты, нарушения функции легких и переносимости физических нагрузок, а также воспаления легких, обмороки и отравления угарным газом.

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«Систематические обзоры исследований указывают на значительные связи между курением кальяна и раком легких. Более поздние данные свидетельствуют о возможных связях с раком ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами», — добавил Кутушев.

Кроме того, по словам врача, любители кальяна по сравнению с курильщиками подвергаются более сильному воздействию угарного газа и полициклических ароматических углеводородов. От никотиновой зависимости кальян избавиться также не помогает, более того, у курильщика может появиться новая зависимость.

Также Кутушев предупредил о риске заражения инфекционными заболеваниями при курении кальяна. «Кальян, как правило, курят в компаниях. Значит, велика вероятность заражения инфекционными заболеваниями: гепатитом, туберкулезом, герпесом. <...> Передача бактерий идет не из насадки, которую в приличных заведениях выдают каждому гостю, а из трубки», — добавил он.

В июле этого года правительство положительно оценило законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним. Согласно документу, к кальянным и другим местам для курения табака и курительных смесей будут предъявляться «усиленные требования, исключающие возможность проникновения в смежные помещения веществ, выделяемых в процессе потребления указанной продукции».

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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