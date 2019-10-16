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Электронные сигареты сделают более привлекательными для россиян

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Производители электронных сигарет, вейпов и систем нагревания смогут писать на упаковках о преимуществе продукции перед сигаретами. Об этом сказано в концепции техрегламента на никотиносодержащие изделия, который разработали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передают «Известия».

В документе предлагается запретить продажу изделий в упаковке, «не содержащей информации, необходимой для предупреждения потребителей о рисках, связанных с использованием продукции, и ее преимуществах перед курением табака». При этом эксперты обратили внимание на странность формулировки о преимуществах. Так, по мнению члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктора Зыкова, такая информация может ввести в заблуждение потребителя.

Отмечается, что на всей территории ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) хотят ввести единый техрегламент для контроля за качеством и оборотом продукции. В частности, планируется запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним — в настоящий момент официального запрета на их продажу нет.

Ранее в Минздраве спрогнозировали сроки запрета электронных сигарет. Отмечалось, что их могут запретить через два-три года, если подтвердится информация о смерти людей от парения.

Также стало известно, что родителей несовершеннолетних могут привлечь к административной ответственности, если дети будут курить. Сообщалось, что нарушителям грозит предупреждение, штраф до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. По некоторым данным, в России курят около 10 процентов подростков.

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