Определена причина унесшей семь жизней болезни вейперов в США

Врачи клиники Майо в Миннесоте провели биопсию легких у заболевших странной болезнью вейперов и предположили причину эпидемии в США. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Доктор медицинских наук, национальный эксперт по патологии легких Брэндон Ларсен заявил, что повреждения легких и смертельные случаи в различных штатах могут быть связаны с ядовитыми химическими парами или токсичными газами от вейпа. Исследователи изучили легкие 17 пациентов и не обнаружили там накопления липидов — минеральных масел, которое предполагалось изначально.

Сообщается, что клиника Майо проводила биопсию у двух своих пациентов и 15 заболевших из других штатов. Все принявшие участие теперь отправлены в клинику для дальнейшего расследования. Уточняется, что 71 процент из них курили вейп с жидкостями, в которых содержались масла марихуаны или конопли.

В августе текущего года в США началась эпидемия необъяснимых легочных респираторных заболеваний у вейперов. В сентябре стало известно о семи смертельных случаях куривших вейпы американцев из различных штатов.

