Американский гигант прекратит продажу вейпов в США

Американская торговая сеть Walmart прекратит продажу вейпов в США в связи с участившимися смертельными случаями. Об этом сообщает Reuters.

В распоряжении агентства оказалось письмо компании сотрудникам. В нем говорится о том, что продажа прекратится на фоне растущего интереса подростков к вейпам. Также компания называет одной из причин участившиеся смерти вейперов от болезни легких.

В мае Walmart повысил минимальный возраст для покупки табачных изделий до 21 года во всех своих магазинах и анонсировал запрет продаж электронных сигарет со вкусом фруктов.

В сентябре 2019 года сообщалось, что от тяжелой болезни легких скончался седьмой вейпер. Эпидемия заболеваний, связанных с курением электронных сигарет, возникла в США в августе. С того момента в стране выявили 380 случаев легочных респираторных заболеваний у вейперов.

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