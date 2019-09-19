Индийцам запретят вейпить

Индийские власти одобрили запрет на электронные сигареты в стране. Решение опубликовано в Twitter пресс-секретаря правительства.

Как уточняет Hindustan Times, запрет касается производства, импорта, экспорта, транспортировки, хранения и рекламы всего, связанного с электронными сигаретами. Министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман указала, что в скором времени правительство издаст соответствующий указ, который направят на утверждение президенту.

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Ситараман подчеркнула, что ни одна индийская компания не производит электронные сигареты, а в стране представлено несколько сотен видов такой продукции. Нарушение запрета будет караться тюремным заключением на срок от года до трех лет. «Это долгожданный шаг. Профилактика всегда лучше», — констатировал министр информации и телерадиовещания Пракаш Джавадекар

С 17 сентября электронные сигареты со вкусовыми добавками запрещены в штате Нью-Йорк (США). Такое же решение скоро вступит в силу в штате Мичиган. Ранее сообщалось, что в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания.

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