Россия
 
Последние новости
Японию возмутили российские учения на Курилах
Малкин набрал тысячное очко в НХЛ
Россияне рассказали о любимых запретных развлечениях в отелях
Меган Маркл назвала британские колготки мусором и потребовала пару подороже
Мадуро решил помолиться ради включения электричества
Безутешная невеста пришла на могилу жениха в подвенечном платье в день свадьбы
Отец назвал собственного сына «главным огорчением жизни» и пожалел
США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX
Названа главная причина смертельных болезней сердца
Новости партнеров

Электронные сигареты в России приравняют к обычным

Перейти в «Мою Ленту»

В России на электронные сигареты распространят почти все ограничения, которые будут приниматься в отношении обычных сигарет. Об этом рассказал РБК заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Минздрав внес соответствующие правки в концепцию госполитики по противодействию потреблению табака на период с 2019-го по 2035 год. Документ направлен на согласование в правительство.

Новая редакция концепции содержит термин «электронное средство доставки никотина» (ЭСДН), который ранее появился в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Решение приравнять такие средства к обычным сигаретам в ведомстве подкрепляют позицией ВОЗ о необходимости предотвращать увлечение людей новыми видами табачных изделий.

В Минздраве также опасаются новой эпидемии никотиновой зависимости из-за вейпов и систем нагревания табака lqos и glo, которая может свести на нет достижения многолетней борьбы с табакокурением.

В целом антитабачная концепция на ближайшие 15 лет предусматривает повышение стоимости табачных изделий, меры поддержки предпринимателей, отказывающихся от их продажи, ужесточение требований к упаковке и составу сигарет, информирование населения о вреде табака, оказание помощи тем, кто желает бросить курить и многое другое.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минздрав предложил приравнять Iqos и glo к обычным сигаретам
В России решили прекратить продажу сигарет
Новую замену сигарет признали опасной
Раскрыты подробности запрета на курение в России
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Смеясь говорили, что такого у нас никогда не будет»

Она помогает слабым и знает, как женщинам в России построить успешную карьеру
09:3611 марта

Россияне стали реже умирать от алкоголя

21:1112 марта

Учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале

23:3912 марта

Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы

Россия12:0512 марта

«Мы спаслись производством штучного товара»

Он сохранил советский завод в центре Москвы и сделал его прибыльным
21:0812 марта

Соседи рассказали о жизни арестованной матери девочки-маугли

21:46 9 марта

Власти объяснили слова чиновника о ленивых учителях

19:5512 марта

Жаловавшегося на пытки в колонии бывшего охранника Кадырова нашли мертвым

Россия00:0111 марта

«Задолбать и отбить желание брать ребенка»

В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
18:5212 марта

В Росгвардии объяснили улыбки москвичу с пистолетом 

18:0712 марта

Умы малолетних россиян защитят в лагерях патриотов

19:2712 марта

Врачи российской больницы открестились от массовой забастовки

Россия
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Смеясь говорили, что такого у нас никогда не будет»
Она помогает слабым и знает, как женщинам в России построить успешную карьеру
«Задолбать и отбить желание брать ребенка»
В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале
Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
Мадуро решил помолиться ради включения электричества
Японию возмутили российские учения на Курилах
Иранская правозащитница получила 10 лет тюрьмы за критику хиджаба
Американские военные потратили десятки миллионов долларов на поедание крабов
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Все материалы
Бывший СССР
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Украина обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР
В Верховной Раде заинтересовались связями Тимошенко и Коломойского
Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС
Подсчитаны погибшие в войне мирные жители Донбасса
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Названа сумма выведенных из России после распада СССР денег
Крымский мост попал на деньги
В Европе взбунтовались против «Северного потока-2»
Обманутый вкладчик «Кэшбери» потребовал денег от Бузовой и Баскова
США обвинили в рэкете из-за «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» назвал срок окончания газификации России
Все материалы
Силовые структуры
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
Царица воров
Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
«Нормальные люди не улыбаются во время секса»
Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
Следователи показали самолеты авиамафии из аэропорта Домодедово
Готовившие взрыв на концерте Киркорова террористы назвали заказчиком Галкина
Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Названа главная причина смертельных болезней сердца
«Роскосмос» открестился от разработки «антигравитационного двигателя»
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
Раскрыты сроки первого пуска «Циркона» с корабля
В России назвали «реальную угрозу» от США
Все материалы
Спорт
Норвежская ракета
В мировом биатлоне новый король. Он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
Малкин набрал тысячное очко в НХЛ
Возвращение Зидана приблизило звезду «Челси» к «Реалу»
Российский боец предрек Макгрегору конец в тюрьме или на улице
Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Боец UFC высмеял фото Нурмагомедова с друзьями в ванной
Зинедин ЗиданЗидан вернулся в «Реал»
Мадридский суперклуб идет на дно. Француз пришел его спасать
Все материалы
Культура
Неизвестная Германия
Этот фотограф показал миру правду о жизни немцев
Только о любви
От техно-принца до ранней Гречки и эротических баллад — главные альбомы недели
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Люсьен Фрейд «Девушка с белой собакой», 1950-1951 гг.Цветное месиво и разорванный рот
Эти художники увидели в человеческом теле искореженную войной плоть
Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Певица из непризнанной страны представит Молдавию на «Евровидении»
«Фельдшеры не узнали ее»
Смерть принцессы Дианы глазами судмедэксперта
Все материалы
Интернет и СМИ
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Отец назвал собственного сына «главным огорчением жизни» и пожалел
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Необычный способ развлечь ребенка на футбольном матче вызвал восхищение в сети
Раздевающиеся на камеру модели рассказали о баснословных заработках
В сети назвали самые страшные и ломающие психику фильмы
Женщина попыталась родить по инструкции с YouTube и умерла
Все материалы
Ценности
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Меган Маркл назвала британские колготки мусором и потребовала пару подороже
Популярный российский дизайнер испортил работу молодого подчиненного из мести
Чернокожая модель публично отругала парикмахеров за отказ ее причесать
Все материалы
Путешествия
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX
Россияне рассказали о любимых запретных развлечениях в отелях
В Евросоюзе временно запретили полеты Boeing 737 MAX
Скорпион пробрался в самолет и укусил пассажирку во время рейса
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Безутешная невеста пришла на могилу жениха в подвенечном платье в день свадьбы
У испанки обнаружили аллергию на секс
Агрессивный бык вырвался из вольера и напал на хозяйку
«Двухголового» ребенка спасли от погребения заживо и выходили
Все материалы
С одного взгляда
Выясняем, что произошло с седаном Hyundai Elantra после обновления
Самые угоняемые кроссоверы
15 самых любимых вседорожников российских угонщиков
Agera, подвинься!
На какие ухищрения пойдет Koenigsegg Jesko, чтобы превзойти своего предшественника
Женева-2019: экзотика
Все странное и удивительное с Женевского автосалона
В России появились Toyota Land Cruiser 200 и Prado с заводским тюнингом
ЗАЗ после краш-тестов оценили в 230 тысяч рублей
Mercedes-Benz показал забытое на 60 лет в гараже «Крыло чайки»
Все материалы
Дом
Не лишние, а запасные
Зачем Илон Маск и российские олигархи берут ипотеку
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Запрет хостелов в жилых домах решили отложить
Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза
В Москве рухнул спрос на съемное жилье
Россиян обделили дешевыми магазинами
Все материалы