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03:09, 3 июля 2025Силовые структуры

Российские силовики сообщили об оттоке населения из Сум

ТАСС: В Сумах зафиксирован отток населения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В городе Сумы зафиксирован отток местного населения, люди продают жилье и переезжают в другие регионы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинскими военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в данный момент отток населения носит неспешный характер.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сумами. Он объяснил, что у противника не осталось боеспособных частей, способных закрыть эту брешь.

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