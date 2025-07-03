Российские силовики сообщили об оттоке населения из Сум

ТАСС: В Сумах зафиксирован отток населения

В городе Сумы зафиксирован отток местного населения, люди продают жилье и переезжают в другие регионы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинскими военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в данный момент отток населения носит неспешный характер.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сумами. Он объяснил, что у противника не осталось боеспособных частей, способных закрыть эту брешь.