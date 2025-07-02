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16:15, 2 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт указал на прорыв обороны ВСУ под Сумами

Военный эксперт Глазунов: Россия прорвала линию фронта ВСУ под Сумами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сумами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. Он объяснил, что у противника не осталось боеспособных частей, способных закрыть эту брешь.

«Дрогнула линия обороны украинской армии, и теперь до самых Сум нет укреплений, которые могли бы остановить российскую армию, — сказал Глазунов. — У Украины также нет боеспособных частей, способных закрыть эту брешь, так что можно говорить о фактическом прорыве линии фронта ВСУ».

Военный эксперт добавил, что у противника не осталось и полноценных укреплений на пути к Сумам, что открывает России прямую дорогу к городу.

«ВСУ перекидывали в Сумы самые боеспособные части. Их использовали как обыкновенную пехоту, чтобы остановить российскую армию. Но их перемололи. Теперь, судя по всему, сильной обороны в этом направлении не существует», — подытожил Глазунов.

Ранее сообщалось, что российские войска открыли прямую дорогу на Сумы на севере Украины. Бойцам армии России удалось выбить солдат ВСУ из села Юнаковка в Сумской области.

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