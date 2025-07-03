Раскрыты потери ВСУ на фронте за первую половину 2025 года

ТАСС: ВСУ за первое полугодие 2025-го потеряли более 265 тысяч бойцов

Более 265 тысяч бойцов ранеными и убитыми потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фронте за первое полугодие 2025 года. Также противник лишился около четырех тысяч единиц бронетехники, такие подсчеты раскрывает ТАСС, опираясь на данные еженедельных и суточных сводок Минобороны РФ.

Так, в июне Украина потеряла порядка 45 тысяч военных, в остальные пять месяцев первой половины года — 222 тысячи человек.

Среди ликвидированной украинской техники — 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 69 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 3 979 танков и других боевых бронемашин, 6 727 орудий полевой артиллерии и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники, более 27 тысяч дронов.