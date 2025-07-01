На Украине заявили о наибольших потерях территории за год

DeepState заявил о наибольшем за 2025 год продвижении ВС России в июне

Вооруженные силы (ВС) России достигли в июне наибольших темпов продвижения с начала 2025 года. Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

По его оценкам, за июнь ВС России взяли под контроль 556 квадратных километров территории. «Динамика мая, к сожалению, сохранилась в июне», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечают аналитики, наибольшая доля потерь Украины пришлась на новопавловское и покровское (красноармейское) направления в Донецкой народной республике — 29 и 27 процентов от общего объема территории соответственно. Потери Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий в Сумской области составили 18 процентов от общего объема. DeepState объяснил причины продвижения ВС России нехваткой личного состава ВСУ.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Михаил Боднар описал возведение фортификаций в Сумской области словом «разворовывались». Он добавил, что все укрепления в регионе были построены некачественно и непрофессионально.