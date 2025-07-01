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17:06, 1 июля 2025Бывший СССР

На Украине возведение фортификаций в Сумской области описали словом «разворовывались»

Депутат Рады Боднар: Деньги на фортификации в Сумской области разворовывались
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Деньги на возведение фортификаций в Сумской области разворовывались. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Михаил Боднар в интервью изданию «Цензор».

По словам военных, с которыми говорил парламентарий, в регионе не было построено никаких фортификаций.

«Просто окопы были вырыты. Чтобы не осыпалась земля, обтянули металлической сеткой, которая фактически становится, когда попадает снаряд, теми же осколками, потому что ее рвет — и она разлетается и ранит ребят», — рассказал политик.

Он также добавил, что все фортификации в Сумской области были построены некачественно и непрофессионально.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины впервые признал потерю части территорий в Сумской области на севере страны.

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