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16:06, 1 июля 2025Бывший СССР

Генштаб ВСУ признал потерю территорий в Сумской области

Генштаб ВСУ впервые признал потерю части территорий в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые признал потерю части территорий в Сумской области на севере страны. Об этом свидетельствуют карты боевых действий, опубликованные командованием украинских войск в Telegram.

Как видно на схемах, Генштаб ВСУ признал потерю районов населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере региона. На публиковавшихся ранее сводках эти территории были указаны как подконтрольные Киеву.

Ранее издание The War Zone сообщило, что украинские войска оказались не готовы к наступлению Российской армии в Сумской области. Журналисты уточнили, что отступавшие из граничащей с регионом Курской области России обнаружили устаревшие окопы, которые плохо подготовлены.

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