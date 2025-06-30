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22:02, 30 июня 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о не построенных вовремя в Сумской области линиях обороны ВСУ

Военкор Коц: ВСУ не возвели оборонительные сооружения в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Военкор Александр Коц в статье для KP.RU рассказал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не построили вовремя линии обороны в Сумской области.

Он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой отмечалось, что оборонительные сооружения нужно было возвести, пока украинские войска контролировали часть территории в Курской области.

Коц отметил, что из фортификации в Сумской области есть лишь опорные пункты на кромках леса и пулеметные гнезда на подступах к населенным пунктам. Они расставлены грамотно, однако при активной работе беспилотников не смогли оказать длительного сопротивления.

«А вот минирования в Сумской области действительно нет. Очевидно, Киев всерьез не предполагал, что придется обороняться на своей земле. И сейчас пытается восполнить этот пробел дистанционно», — заключил военкор.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщала о численном превосходстве Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области.

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