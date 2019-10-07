В Минздраве спрогнозировали сроки запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через два-три года, если подтвердится информация о смерти людей от парения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения Алексея Киселева-Романова.

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«Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да», — сказал чиновник.

По его словам, в Минздраве «с удовольствием бы» запретили вейпы, но пока в планах — приравнять их к обычным сигаретам. Соответсвующий законопроект правительство одобрило в июле.

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