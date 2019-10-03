Парламент Чечни запретил продавать детям электронные сигареты и вейпы

Парламент Чечни одобрил законопроект о запрете продажи и использования электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера законодательного собрания Магомеда Даудова.

Материалы по теме «В России от табака умирает 400 тысяч человек в год» Как сигаретные компании играют со словами и воюют за деньги россиян

Закон был принят единогласно и вступит в силу через 14 дней после его подписания чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.

В конце сентября Кадыров выступил за ограничение ввоза и распространения электронных сигарет в Чечне из-за их влияния на здоровье. Он убежден, что «вейпы представляют угрозу здоровью населения».

Ранее в пресс-службе парламента РИА Новости говорили, что проект закона был разработан из-за роста популярности вейпов среди молодежи. Инициатива касается не только запрета на продажу жидкостей и устройств нагревания табака несовершеннолетним, но также ограничивает их использование в муниципальных зданиях, социальных помещениях и в общественном транспорте.

В июле российское правительство поддержало идею запретить продавать вейпы и кальяны детям, а также приравнять их к сигаретам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!