Предложение штрафовать россиян за курящих детей уточнили

Родителей, чьи дети курят, предлагается штрафовать на 1,5-2 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел России.

В МВД отметили, что наказание будет назначаться по аналогии с наказанием за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения. Оно будет касаться не только родителей, но и законных представителей ребенка.

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Ранее стало известно, что родителей несовершеннолетних могут привлечь к административной ответственности, если дети будут курить. Сообщалось, что нарушителям грозит предупреждение, штраф до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Согласно данным «Известий», в России курят около 10 процентов подростков. Опрошенные изданием эксперты согласились с необходимостью бороться с детской зависимостью от сигарет, однако посчитали, что идея несправедлива и нереализуема.

Как сообщалось в мае, доля курящих жителей России снизилась — сейчас курильщиков 29 процентов. За последнее десятилетие курить стали почти в два раза меньше подростков, а среди несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет популярны вейпы.

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