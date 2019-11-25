В России впервые зарегистрировали снижение новых случаев ВИЧ

В России зарегистрировано снижение числа заразившихся ВИЧ в 2019 году людей. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД, передает «Интерфакс».

Так, по ее словам, в период с января по октябрь 2019 было зафиксировано 65,7 тысячи случаев заражения ВИЧ, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 71,5 тысячи. Скворцова отметила, что сейчас в России диагноз ВИЧ стоит примерно у 900 тысяч людей.

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Кроме того, министр здравоохранения отметила, что для борьбы с ВИЧ необходимо заниматься духовно-нравственным воспитанием молодежи.

Ранее сообщалось, что распространение ВИЧ-инфекции в России удалось остановить. Как сообщала пресс-служба Роспотребнадзора, в 2018-м впервые за 14 лет зарегистрирован отрицательный темп прироста заболеваемости вирусом. Он составил минус 2,2 процента. При этом было проведено 38 миллионов освидетельствований граждан.

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