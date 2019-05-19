В России отчитались о первой победе над распространением ВИЧ

В России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В 2018-м впервые за 14 лет зарегистрирован отрицательный темп прироста заболеваемости вирусом. Он составил минус 2,2 процента. В 2012 году этот показатель держался на уровне 13,4 процента. При этом было проведено 38 миллионов освидетельствований граждан, заверили в ведомстве.

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16 мая стало известно, что среди россиян в возрасте от 50 до 60 лет увеличилась доля новых случаев заражения ВИЧ. В свою очередь, доля молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет среди недавно получивших вирус снижается.

По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу 2018 года насчитывалось более миллиона ВИЧ-положительных. Еще от 300 до 500 тысяч россиян не знают о своем статусе, считает руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик РАН Вадим Покровский.

По его словам, в России велика вероятность развития эпидемии по африканскому типу, где ВИЧ распространяется гетеросексуальным путем. Он также указывал на опасность непризнания Минздравом масштаба угрозы и желания избегать слова «эпидемия».

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