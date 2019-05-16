Среди пожилых россиян увеличилось число новых заражений ВИЧ

Среди россиян в возрасте от 50 до 60 лет увеличилась доля новых случаев заражения ВИЧ. Об этом заявила начальник отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД, вирусными гепатитами Роспотребнадзора Разина Айзатулина, передает «Интерфакс».

По ее словам, в прошлом году в России в 70 процентах случаев ВИЧ был зафиксирован у людей от 30 до 50 лет. Айзатулина уточнила, что «увеличение доли новых случаев ВИЧ-инфекции наблюдается в возрастной группе 50-60 лет и старше».

В свою очередь, доля молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет среди недавно получивших вирус снижается. Так, в 2012 году она составляла примерно 1,6 процента, а сейчас — менее одного процента. Кроме того, по словам представительницы Роспотребнадзора, треть выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди этой возрастной группы приходится на жителей сельской местности.

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Айзатулина отметила, что среди инфицированных о ВИЧ молодежи от 20 до 30 лет насчитывается менее 20 процентов. В 2012 году этот показатель составил около 36 процентов.

Представительница Роспотребнадзора добавила, что более 50 процентов россиян получают вирус половым путем. «С начала регистрации ВИЧ-инфекции у нас в стране умерло более 200 тысяч ВИЧ-инфицированных, в 2018 году таких граждан более 36 тысяч. Ведущей причиной летального исхода среди ВИЧ-инфицированных является туберкулез», — заключила Айзатулина.

Ранее сообщалось, что в России четверть ВИЧ-положительных жителей (25 процентов) не знают о своем статусе. По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу 2018 года насчитывалось более миллиона ВИЧ-положительных.

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