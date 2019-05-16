Названо число заразившихся ВИЧ по вине медиков россиян

В прошлом году 19 человек получили ВИЧ из-за нарушения правил оказания медицинской помощи. Об этом заявила начальник отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД, вирусными гепатитами Роспотребнадзора Разина Айзатулина, передает «Интерфакс».

По ее словам, риски инфицирования ВИЧ при оказании медпомощи существуют в связи с недостаточной подготовкой среднего медицинского персонала. Айзатулина отметила, что многие работники медучреждений допускают ошибки при введении инъекций, а также неправильно ухаживают за сосудистыми катетерами.

Представительница Роспотребнадзора также отметила положительную динамику в заболеваемости ВИЧ в последние годы.

«В 2019 году впервые за последние 14 лет при росте числа обследований регистрируется снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекции. Если в 2012 году он был около 13 процентов, сейчас он составляет около двух процентов», — заявила она.

В мае сообщалось, что в России четверть ВИЧ-положительных жителей (25 процентов) не знают о своем статусе. По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу прошлого года насчитывалось более миллиона ВИЧ-положительных.

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