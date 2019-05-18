Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

В Новосибирске шесть женщин, в том числе старшего возраста, помешали работе тест-мобиля, в котором можно бесплатно и анонимно сдать анализ на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом в субботу, 18 мая, сообщает «Тайга.Инфо».

Женщины представились Народным советом Новосибирска. Они оскорбляли медработников и людей, которые пришли на тестирование, говорили, что ВИЧ не существует, а кровь у людей берут, чтобы потом забрать у них органы.

Один из очевидцев по имени Александр, рассказал, что женщины вели себя агрессивно, снимали очередь к тест-мобилю на телефон, а одна из них пыталась попасть внутрь, когда там находилась девушка, пришедшая проверить свой ВИЧ-статус. По словам мужчины, в ответ он тоже начал снимать нападавших. Это их смутило, и они ушли. Медицинская бригада позвонила в мэрию, там вызвали полицию, которая пообещала принять меры. После этого тестирование продолжилось.

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.

Народный совет Новосибирска — неформальное объединение людей, уверенных что СССР существует до сих пор.

В апреле 2018 года сообщалось, что Министерство здравоохранения разрабатывает законопроект о запрете пропаганды ВИЧ-диссидентства — идеи о том, что такого вируса не существует, и лечить людей не надо.

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