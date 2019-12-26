Отдаленный аэропорт в Якутии начнут реконструировать в 2021 году

Аэропорт Черский на берегу нижнего течения реки Колыма, который является одним из важнейших пунктов развития инфраструктуры Северного морского пути (Севморпуть), начнут реконструировать в 2021 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Завершить работы по реконструкции собираются в 2023 году. Планируется построить новую взлетно-посадочную полосу и ограждения.

Как отметили местные власти, проект имеет социальное значение, поскольку без модернизации аэропорта возможна изоляция отдаленных арктических районов Якутии, которые не имеют альтернативных способов сообщения.

Поселок Черский находится на северо-востоке Якутии у границы с Чукоткой. В поселке проживает около 2,5 тысячи человек. Развитие Севморпути соответствует целям «Комплексного плана модернизации инфраструктуры» до 2024 года.

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