Российская компания стала претендентом на строительство АЭС «Белене» в Болгарии

Российская государственная корпорация «Росатом» вошла в короткий список претендентов на роль стратегического инвестора по проекту строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В список претендентов также вошли Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики и Китайская национальная атомная корпорация. Компании должны предоставить заявки до конца апреля.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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