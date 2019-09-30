Золотодобытчикам упростят жизнь

Минпромторг подготовил поправки, согласно которым золотодобывающие компании смогут оформлять генеральные лицензии на экспорт слитков золота и серебра вместо разовых. В ведомстве полагают, что действующие нормы тормозят экспорт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Согласно действующим правилам, в настоящее время генеральные лицензии есть только у банков с разрешениями от ЦБ на операции с драгметаллами. В пользу новых правил выступили крупнейшей золотодобывающей компании России «Полюс».

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!