В российском регионе вырастет число экспортеров

Власти Рязанской области намерены к концу 2024 года увеличить число компаний-экспортеров до 520 предприятий по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В настоящее время в регионе насчитывается 202 экспортера, рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Озвучивая поставленные на будущее задачи, глава региона упомянул о необходимости увеличить объем экспорта промышленной продукции Рязанской области в 1,7 раза, а объем экспорта продукции АПК — в 2,5. «Количество компаний, выведенных на экспорт, планируем увеличить до 520 предприятий, в том числе за счет роста количества субъектов МСП, которых, кстати, стало больше на 25 процентов по сравнению с 2017 годом», — добавил он.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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