Российский производитель аэрозолей решил увеличить экспорт

Крупнейший российский производитель аэрозольной косметики АО «Арнест» планирует практически вдвое увеличить экспорт в 2020 году. Предполагается, что за рубеж будет направлена пятая часть производимой продукции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Сейчас объем экспорта порядка 12 процентов от общего объема производства, в прошлом году показатель был около 7 процентов. Планируем, что в 2020 году он составит порядка 20 процентов, то есть вырастет практически вдвое», — рассказал генеральный директор завода Сергей Попов. На долю группы компаний приходится более 53% аэрозольной продукции, выпускаемой в России.

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Работа по увеличению поставок ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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