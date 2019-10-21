Российский регион привлечет туристов янтарной терапией

Калининградская область намерена добиться роста количества иностранных туристов за счет возможности отдыха в местных санаториях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Среди современных методов лечения — гидрокарбонатные минеральные воды, торфяные лечебные грязи, морская вода, голубая глина. Применяются и уникальные методики, характерные только для Калининградской области, такие как янтарная терапия», — сказал представитель министерства культуры и туризма.

Работа по привлечению числа туристов ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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