В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в беседе с «Известиями» заявил, что считает вопрос о недопустимости переплаты россиян за отопление справедливым.

Однако, по его словам, перерасчет стоимости за отопление нельзя распространять на все субъекты России, поскольку везде погодные условия разные. «Но там, где он уместен, мы будем его приветствовать», — отметил он.

Парламентарий также напомнил, что ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг ЖКХ.

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы. На пересмотр стоимости могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи начисляются равномерно на протяжении всего года, а не по общедомовым счетчикам.

В феврале президент России Владимир Путин оценил идею о запрете комиссии при плате за услуги ЖКХ и согласился рассмотреть ее. Сейчас сбор составляет от 0,5 до 2 процентов независимо от того, каким именно образом совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

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