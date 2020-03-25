Отмену платы за услуги ЖКХ в России предложили заменить снижением тарифов

Отмена платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), инициированная в Госдуме в связи с быстрым распространением коронавируса, — не лучшая мера поддержки граждан. Такое мнение высказал «Ленте.ру» Рифат Гарипов, член Общественного совета при Минстрое России.

«Отрасль ЖКХ на сегодняшний день — одна из самых сложных и убыточных, — подчеркнул эксперт. — Долги перед поставщиками услуг составляют почти 1,3 триллиона рублей, из которых долг населения достигает 570 миллиардов рублей. Полностью освободить россиян от уплаты будет означать недополучение средств ресурсоснабжающими компаниями, где также работают люди, которым необходимо выплачивать заработную плату».

Материалы по теме «Тарифы могут быть выше в четыре раза» Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот

В существующих условиях можно рассмотреть иные меры поддержки, указал Гарипов. Например, отмену платы за ЖКУ он предлагает заменить фиксацией пониженных тарифов на время пандемии. Кроме того, можно временно субсидировать часть вынужденных расходов населения. «Очевидно, что чем больше граждане проводят времени в домашних условиях, тем выше их расходы на свет и воду, — заявил эксперт. — Однако нужно понимать, что помощь государства должна быть адресной и оказываться тем, кто действительно попал в сложное финансовое положение из-за последствий коронавируса».

Гарипов указал, что в России и без того оказывается поддержка малоимущим, многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и другим социально незащищенным категориям граждан. «Службы соцзащиты работают и принимают обращения граждан. Именно в этой части нужно искать пути оптимизации. Правительству стоит обратить внимание на упрощение процедур получения адресной поддержки на период противоэпидемиологических мер. Например, сократить перечень документов, которые в условия карантина собрать проблематично», — резюмировал эксперт.

Освободить россиян от платы за ЖКУ на время карантина из-за пандемии коронавируса ранее предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru