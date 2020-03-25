Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию имеющегося в распоряжении письма.

Власов отметил, что во время карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции сокращаются доходы россиян. Также люди получают повышенные счета за коммуналку из-за постоянного нахождения дома. «Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — отметил депутат.

По словам Власова, эта мера может быть временной. Он попросил главу Минстроя дать оценку инициативе и рассмотреть возможность ее реализации.

По данным на 25 марта, в России 495 зараженных коронавирусом, большинство из них находится в Москве. 22 человека вылечились и были выписаны.

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