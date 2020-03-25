Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию имеющегося в распоряжении письма.
Власов отметил, что во время карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции сокращаются доходы россиян. Также люди получают повышенные счета за коммуналку из-за постоянного нахождения дома. «Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — отметил депутат.
По словам Власова, эта мера может быть временной. Он попросил главу Минстроя дать оценку инициативе и рассмотреть возможность ее реализации.
По данным на 25 марта, в России 495 зараженных коронавирусом, большинство из них находится в Москве. 22 человека вылечились и были выписаны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения