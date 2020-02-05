Министр ЖКХ попался на неуплате «коммуналки»

Первый вице-премьер правительства, министр строительства и ЖКХ Пермского края Михаил Сюткин попался на неуплате «коммуналки». Он задолжал почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru.

Управляющая компания АО «Декра-Стройэксплуатация» подала в Ленинский районный суд Перми два судебных иска. На протяжении пяти лет (с 2014-го по май 2019 года) она занималась обслуживанием дома в Москве, где располагается квартира вице-премьера. По информации источника в суде, за это время у чиновника накопился долг в размере чуть более 745 тысяч рублей, что сопоставимо с его доходом за два месяца.

По данным новостного портала «Пермь Онлайн», на первое заседание суда Сюткин не явился, поэтому основное слушание перенесли на март 2020 года. В пресс-службе министерства строительства Пермского края подтвердили, что речь идет о московской квартире, принадлежащей министру. Однако ответчик не признает свою вину. Представители вице-премьера заявили, что жилищная компания взыскивает средства за неоказанные услуги. В прошлом году уже был аналогичный судебный спор, который «Декра-Стройэксплуатация» проиграла.

В ноябре прошлого года стало известно о задолженности за услуги ЖКХ жительницы Томска в размере более двух миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги. В собственности женщины имелось более 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир, но она долгое время не оплачивала коммунальные услуги. Сначала приставы наложили запрет на сделки с жильем и автомобилем, принадлежащим владелице квартир. Однако и после этого она не погасила задолженность. Приставам пришлось выехать по адресу проживания сибирячки и арестовать ее квартиру.

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